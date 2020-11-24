После медицинского осмотра Денису Бельтякову оформили задержание на двое суток.

Державшего в заложниках детей мужчину доставили в следственный комитет. Врачи осмотрели 38-летнего Дениса Бельтякова. У них не оказалось оснований поместить мужчину в специализированный стационар. При этом во время опроса задержанный не мог толком объяснить, почему он захватил заложников и чего он хотел таким способом достичь.

Денис Бельтяков проведет ночь в изоляторе временного содержания. Ему оформили задержание на двое суток. В дальнейшем ему грозит арест, сообщает «Фонтанка».

24 ноября Бельтяков взял в заложники шестерых детей, двоим из которых он является биологическим отцом. Он угрожал им топором и требовал их мать Ольгу вернутся. Ранее мужчина выгнал свою жену из-за подозрений в изменах. Супруги не были трудоустроены, жили на заработки и детские пособия.