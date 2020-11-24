Заместитель председателя Комздрава объяснил задержку проблемами с поставщиками.

Все районы Петербурга обеспечат бесплатными лекарствами от коронавируса к четвергу-пятнице. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Самара. Ранее медикаменты обещали доставить в среду.

«Некоторым не повезло с поставщиками, не успели разыграть контракты, и примерно в половине районов города уже началась выдача. К четвергу-пятницу, к концу недели, все у нас получат препараты закупленные и начнут выдавать при посещении», — заявил Самара.

По его словам, бесплатных лекарств не хватает в Центральном, Приморском, Петродворцовом, Петроградском, Невском, Курортном, Кронштадском, Колпинском и Выборгском районах.

При этом Самара заявил, что Петербургу не хватит выделенных средств на лекарства до конца года. Из бюджета на нужды поступило 203 млн рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».