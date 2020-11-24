Умер петербургский режиссер, снимавший клипы для американских звезд

В возрасте 60 лет скончался Георгий Гаврилов, известный продюсер, режиссер и актер, снявший порядка 170 клипов для зарубежных и российских звезд шоу-бизнеса.

В портфолио покойного режиссера есть много известных имен. Он успел поработать с Лаймой Вайкуле, Дмитрием Маликовым, Ириной Аллегровой, Олегом Газмановым и другими популярными отечественными музыкантами. Также известно о его совместной работе с зарубежными звездами, в частности, с известными в Америке рэп-исполнителями 50 cent и DMX.

Георгий Гаврилов родился в Ленинграде, но большою часть своей жизни жил и работал в Москве и за рубежом.