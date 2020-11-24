В аэропорту Петербурга задержали рейс из-за драки на борту

В Пулково самолет авиакомпании S7 пришлось развернуть на взлетно-посадочной полосе из-за конфликта между пассажирами.

Об этом стало известно журналистам портала «Фонтанка». Рейс по направлению Санкт- Петербург – Москва сильно задержали из-за нескольких человек, которые устроили разборки на воздушном судне.

Капитаном судна было принято решение не взлетать, на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По имеющейся информации, самолету удалось взлететь, однако неизвестно, успеют ли пассажиры попасть на стыковочный рейс. Пресс-служба S7 комментария по данному инциденту не дала.