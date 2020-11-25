Глава СК поручил доложить об обстоятельствах захвата детей жителем Санкт-Петербурга

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах захвата мужчиной детей в Колпино в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета.

Во вторник мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Колпино, закрылся с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной информации, он является биологическим отцом двоих из них. Вечером он сдался полиции и отпустил заложников.

«Глава ведомства поручил руководству ГСУСК России по Санкт-Петербургу доложить об обстоятельствах сегодняшнего удержания отцом детей в Колпино, а также о ходе проведения первоначальных следственных действий по возбуждённому по данному факту уголовному делу», — говорится в сообщении.