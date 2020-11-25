Власти Санкт-Петербурга не видят необходимости в общественном транспорте в новогоднюю ночь

Комитет по культуре Санкт-Петербурга не видит необходимости в работе общественного транспорта в новогоднюю ночь, сообщил председатель комитета Константин Сухенко.

«Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту, что в этом году круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений в храмах Санкт-Петербурга», — сказал он на заседании городского правительства в онлайн-режиме.

Как сообщалось ранее, большинство уличных новогодних мероприятий в Санкт-Петербурге пройдут в онлайн-формате на фоне ограничений по коронавирусу. В частности, пришлось отказаться от традиционной встречи на Дворцовой площади всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, чей визит обычно даёт старт торжествам.

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По словам Сухенко, в новогоднюю ночь на площади «будет стоять только ёлка», и организация гуляний не планируется.