Старший брат воткнул ручку в глаз младшему в деревне Пустошка

В больницу № 19 имени Раухфуса в Санкт-Петербурге 24 ноября из деревни Пустошка Гатчинского района Ленинградской области госпитализирован шестилетний мальчик.
Врачи диагностировали травму правого глаза и оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Установлено, что мальчик проводил время еще с двумя детьми на дачном участке. Во время игры старший брат случайно попал младшему в глаз шариковой ручкой.
Семья пострадавшего ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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