Старший брат воткнул ручку в глаз младшему в деревне Пустошка

В больницу № 19 имени Раухфуса в Санкт-Петербурге 24 ноября из деревни Пустошка Гатчинского района Ленинградской области госпитализирован шестилетний мальчик.

Врачи диагностировали травму правого глаза и оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Установлено, что мальчик проводил время еще с двумя детьми на дачном участке. Во время игры старший брат случайно попал младшему в глаз шариковой ручкой.

Семья пострадавшего ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.