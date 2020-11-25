Почти 1,7 тысяч пациентов с пневмонией и коронавирусом лежат в больницах Ленобласти

На сегодняшний день, 25 ноября, в медучреждениях Ленобласти всего находится 832 человека с внебольничной пневмонией и 860 — с подтвержденным коронавирусом.

За последние сутки были выписаны 147 человек. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме: из 643 коек с аппаратами ИВЛ сейчас заняты только 80. Всего в Ленобласти развернуто 2 387 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией.

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В Ленобласти за последние сутки выявлено 206 новых случаев. Общее число заболевших — 15 908, выздоровели — 9 671.