Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 206 новых заражений 25 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 206 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 25 ноября.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Зимитицы (+1), Молосковицы (+1), Клопицы (+1), Калитино (+4), Рабитицы (+1).

Волосово (+1), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Зимитицы (+1), Молосковицы (+1), Клопицы (+1), Калитино (+4), Рабитицы (+1). Волховский район: Волхов (+5), Новая Ладога (+5).

Волхов (+5), Новая Ладога (+5). Всеволожский район: Всеволожск (+12), Кудрово (+1), Янино-1 (+7), Разметелево (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+13), Бугры (+1), Агалатово (+3), Мяглово (+1), Углово (+1), Корнево (+1), Хапо-Ое (+2), Лупполово (+2), Кальтино (+1), Касимово (+1), Озерки (+1), Елизаветинка (+1).

Всеволожск (+12), Кудрово (+1), Янино-1 (+7), Разметелево (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Романовка (+13), Бугры (+1), Агалатово (+3), Мяглово (+1), Углово (+1), Корнево (+1), Хапо-Ое (+2), Лупполово (+2), Кальтино (+1), Касимово (+1), Озерки (+1), Елизаветинка (+1). Выборгский район: Выборг (+22), Советский (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+5), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Гвардейское (+1), Дятлово (+1), Возрождение (+4).

Выборг (+22), Советский (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+5), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Гвардейское (+1), Дятлово (+1), Возрождение (+4). Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Сокколово (+1), Сиверский (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+3), Межно (+1).

Гатчина (+6), Тайцы (+1), Сокколово (+1), Сиверский (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+1), Дружная Горка (+3), Межно (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Ивангород (+2).

Кингисепп (+6), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Ивангород (+2). Киришский район: Кириши (+5), Будогощь (+1).

Кириши (+5), Будогощь (+1). Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Старая Малукса (+1).

Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Старая Малукса (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).

Лодейное Поле (+5). Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Лаголово (+1), Копорье (+1), Михайловка (+1), Малое Карлино (+4).

Новоселье (+1), Низино (+1), Лаголово (+1), Копорье (+1), Михайловка (+1), Малое Карлино (+4). Лужский район: Луга (+4), Дзержинского (+1), Скреблово (+1), Межозёрный (+1).

Луга (+4), Дзержинского (+1), Скреблово (+1), Межозёрный (+1). Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+7).

Винницы (+1), Подпорожье (+7). Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Мичуринское (+1), Лосево (+1).

Приозерск (+1), Сосново (+1), Мичуринское (+1), Лосево (+1). Сланцевский район: Сланцы (+13).

Сланцы (+13). Тихвинский район: Тихвин (+3), Шугозеро (+1).

Тихвин (+3), Шугозеро (+1). Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+2), Тарасово (+1), Рябово (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: