Попавшие в заложники в Санкт-Петербурге дети истощены, но угрозы здоровью нет – омбудсмен

Шестеро детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, страдают от истощения, но серьёзной угрозы их жизни и здоровью нет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Громкая история произошла накануне днём: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей.

«Дети находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова. Вчера… девятилетнего и пятнадцатилетнего (мальчиков) направили в Филатова, потому что у одного (диагностирована) черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины многочисленные, и у обоих была температура. Остальные четверо ребят сейчас находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. За их жизнь и здоровье нет беспокойства, однако врачи отмечают крайнюю степень истощения, очень низкий гемоглобин, анемическое состояние. Это говорит о том, что детей не кормили полноценно», — рассказала Митянина журналистам.

По ее словам, у детей также есть проблемы с желудком, которые связаны с «низкими санитарными условиями, в которых они находились».

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