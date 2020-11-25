У психиатрической больницы имени П. П. Кащенко в Ленинградской области появится новое здание лечебного корпуса. С будущим подрядчиком готовы заключить контракт на 49 миллионов рублей.

Для психиатрической больницы № 1 имени П. П. Кащенко в селе Никольское в Гатчинском районе Ленобласти собираются построить новое здание лечебного корпуса. Об этом сообщает RosTender.info.

Новый корпус появится на территории медучреждения в Никольском по улице Меньковская, 10. В нем планируют разместить 350 коек. Он будет включать семь отделений, в каждом разместят по 50 коек.

Фонд капитального строительства и реконструкции Санкт-Петербурга уже начал искать подрядчика. С победителем заключат контракт на 49 миллионов рублей. Заявки принимаются до 16 декабря, 23 декабря будут подведены итоги конкурса.