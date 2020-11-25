«Поблагодари маму»: День матери в Ленобласти отметят флешмобом и творческими выступлениями

Флешмоб проходит с 24 по 29 ноября. 12 участников, выбранных случайным образом, получат памятные подарки

Чтобы присоединится к флэшмобу «Поблагодари маму» необходимо разместить на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассники или в ВКонтакте фотографию с мамой, словами благодарности и рассказом о ней, а также отметить пост хештегами #счастьематеринства2020 и #фондандреяпервозванного.

Также в честь праздника подготовил Вепсский центр фольклора 27 ноября в 18.00 на своей официальной страничке ВКонтакте покажет видеоконцерт «Единственной маме на свете». 29 ноября в 15.00 также на странице Центра состоится показ видеоролика «Все краски жизни для тебя».

День матери в России был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Он ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году День матери приходится на 29 ноября. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.