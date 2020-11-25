В Ленобласти суд аннулировал лицензию недобросовестной управляющей компании

Автор: Гузель Галимова
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 За последний год в Госжилнадзор поступило более 100 жалоб от жителей семи многоквартирных домов на работу управляющей компании “Наш Дом Северо-Запад”. 

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти лицензия УК была аннулирована. Основанием стало ненадлежащее содержание многоквартирных домов и систематическое невыполнение предписаний комитета. Решение суда уже вступило в законную силу. 

“В практике комитета это первый случай аннулирования лицензии за многочисленные нарушения при управлении многоквартирными домами. Мы намерены и дальше бороться с недобросовестными управляющими компаниями”, — рассказал председатель комитета Госжилнадзора Олег Ромадов.

Информация о гендиректоре УК уже направлена в систему ГИС ЖКХ, для включения в реестр дисквалифицированных лиц.

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20.11.2020 138
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