Ленинградских предпринимателей приглашают на семинар «Женское предпринимательство»

Ведущие женщины-спикеры страны поделятся секретами своего успеха и расскажут, какие знания и навыки необходимы для ведения своего бизнеса

Вебинар «Женское предпринимательство» состоится 26 ноября с 10.00 до 12.15: для всех участников он бесплатный, трансляция будет доступна по ссылке.

Семинар организован при поддержке Министерства экономического развития России совместно с Корпорацией «Синергия».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти проводятся программы обучения: «Как начать свое дело», «Стань предпринимателем», «Введение в предпринимательство», «Самозанятость — путь к личному успеху». Или, например, «Азбука предпринимателя» (программа Корпорации МСП): в состав этого тренинга включены теоретические и практические занятия, результатом которых станет ваш индивидуальный бизнес-план. Чтобы попасть на обучение, необходимо написать или позвонить в Фонд по телефону 8(812) 309-46-88 или в муниципальную организацию поддержки в вашем городе или районе.