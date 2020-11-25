За последние две недели пограничники заметили необычно много латиноамериканцев, пытающихся нелегально проникнуть в Европу.

В последние две недели пограничники зафиксировали наплыв латиноамериканцев на границе с Финляндией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

Так, с 10 ноября в окрестностях Выборга обнаружили свыше десяти нелегалов из Латинской Америки. В Россию они прибыли законно, однако после собирались незаконно пересечь российско-финскую границу. Всех иностранцев привлекли к административной ответственности.