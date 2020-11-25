Пандемия ударила в основном по кафе с демократичными ценами, вегетарианской кухне и столовым.

Санкт-Петербург лишится почти тысячи ресторанов из-за COVID-19. Эксперты заявили, что в городе насчитывается 5,2 тысяч заведений. Из них в период пандемии закрылись 480 точек, еще 400 приостановили свою деятельность. По прогнозам эксперта, из них вернется к работе лишь половина.

Коронавирус подкосил в основном заведения с демократичными ценами. Закрылись стрит-фуд-кафе и столовые. Непросто пришлось и специализированным форматам, например, вегетарианской кухне. В этом году открылось 165 новых заведений общепита. Почти все из них выросли из закрывшихся ресторанов.

Оборот рынка в этом году в Петербурге сократится на 35%. Выручка составит 65 млрд рублей, сообщается в исследовании группы «БестЪ».