Силовики конфисковали ключи от автомобилей, валюту, ноутбук, несколько телефонов и планшетов.

Рано утром 25 ноября сотрудники Следственного комитета и оперативники провели обыск в квартирк на Чичеринской улице в Петергофе, где живёт 44-летний начальник отдела ГИБДД по Кингисеппскому району Алексей Должиков.

По предварительной информации, против него возбудили уголовное дело по статье о взятке. Подозрения связаны с предыдущим местом работы. Должикова обвиняют в поборах с большегрузов.

Как сообщает 47news, в ходе обыска изъяли несколько телефонов и планшетов, ноутбук, ключи от автомобилей BMW пятой серии, Audi Q5, Audi Q6. Также изъяли 150 тысяч рублей и 150 долларов.