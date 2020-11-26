28 и 29 ноября в Токсовском тоннеле на КАД ограничат движение

В связи с дорожными работами в Токсовском тоннеле на КАД на два дня перекроют полосу в сторону Петербурга.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 и 29 ноября с 08.00 до 18.00 будут попеременно перекрывать одну полосу движения по направлению из области в город, а точнее – в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. На оставшейся полосе введут ограничение скорости движения до 40 км/ч.

Напомним, 26 ноября в период с 15.00 до 15.45 и 27 ноября с 10.00 до 10.45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти.