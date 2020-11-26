Жители поселка Лесное жалуются на отсутствие уличного освещения

Жительница поселка Лесное во Всеволожском районе Ленобласти обратилась в редакцию ivbg.ru и рассказала о проблеме отсутствия уличного освещения.
Дело в том, что на въезде в поселок отсутствует какое-либо освещение. Местным жителям приходится возвращаться домой в кромешной тьме. Они уже засыпали жалобами всевозможные инстанции, однако до сих пор тишина. И темнота.
“У нас нет освещения на въезде в поселок и нет дополнительного выезда из поселка. Никогда не было. По этой дороге ездят машины, круглосуточно гоняют бензовозы, у нас рядом находиться база “Лукойл”. <…> В администрацию писали, нет средств. Мы нашли их — “Лукойл” готов оплатить установку освещения. Вроде все начало получаться, но в какой-то момент глава администрации пошел против народа и сказал: “Нет!” — Пишет местная жительница.