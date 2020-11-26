Жители поселка Лесное жалуются на отсутствие уличного освещения

Жительница поселка Лесное во Всеволожском районе Ленобласти обратилась в редакцию ivbg.ru и рассказала о проблеме отсутствия уличного освещения.

Дело в том, что на въезде в поселок отсутствует какое-либо освещение. Местным жителям приходится возвращаться домой в кромешной тьме. Они уже засыпали жалобами всевозможные инстанции, однако до сих пор тишина. И темнота.