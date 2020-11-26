Фото: обвалилась крыша корпуса «Красного треугольника» – ее разбирают на металл   

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «..Красный Треугольник.. |17+» сообщают: в Санкт-Петербурге обвалилась крыша исторического корпуса № 8 «Красного треугольника», признанного выявленным объектом культурного наследия.

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Фото: обвалилась крыша корпуса «Красного треугольника» – ее разбирают на металл    фото, Санкт-Петербург, "Красный треугольник"
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26.11.2020 24

Активисты связывают обрушение с действием мародеров. В 2019 году они срезали поддерживающие кровлю металлоконструкции. По этой же причине уже обрушилась крыша цеха № 4, а также частично разрушился корпус № 26.

В любой момент может обрушиться и цех № 22. В июле 2020 года мародеры срезали на металл его несущие балки.

крыша Красного треугольника
крыша Красного треугольника
крыша Красного треугольника
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