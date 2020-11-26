Правительство может принять отдельное постановление, которое регламентирует празднование во время пандемии.

В Ленинградской области на Новый год не будут закрыть все заведения. Правительство Ленобласти принять отдельное постановление, которое позволит провести новогодние праздники в период пандемии коронавируса в более щадящем режиме.

Скорее всего, новогодние и рождественские гуляния не запретят. Но с несколькими условиями: важно будет носить маски и собираться лишь небольшими компаниями. Ограничения могут доходить до 18 человек.

Возможно, правительство разрешит ресторанам работать в новогоднюю и рождественскую ночь до 4 или 6 утра. При этом заведения могут быть заполнены лишь на половину, сообщает Online47.