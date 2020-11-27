Неизвестный уничтожил таблички в Гатчинском парке XVIII века в Ленобласти – музей

Неизвестный уничтожил таблички о достопримечательностях Гатчинского (Дворцового) парка, разбитого в Ленинградской области в XVIII веке, сообщает государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Гатчина», в состав которого входит парковый комплекс.

«Таблички с информацией о достопримечательностях Гатчинского парка кому-то показались настолько лишними, что этот кто-то решил яростно их уничтожить… В ближайшее время все повреждённые стенды будут восстановлены», — говорится в сообщении в официальном сообществе ТМЗ «Гатчина» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняет музей, вандалом уничтожены таблички около Карпина моста, Карпина пруда, Лесной оранжереи и Сильвийских ворот.

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Дворцовый парк площадью 143 гектара, который был разбит при графе Орлове в конце XVIII века, является старейшим в комплексе пейзажных парков Гатчины. В юго-западной части парка возвышается его центральная достопримечательность — Большой Гатчинский дворец 1766–1781 годов постройки с музейной экспозицией.