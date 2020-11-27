Глава Карелии призвал активнее госпитализировать пожилых пациентов с COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал увеличить объем госпитализации пожилых пациентов с коронавирусом, не опасаясь сокращения количества специализированных коек.
По мнению Парфенчикова, при оценке свободного коечного фонда определяющим является не общее количество мест, а число коек, оснащённых кислородной поддержкой.
Он отметил, что при ухудшении эпидситуации есть возможность выписывать из COVID-стационаров тех пациентов, чьё состояние позволяет перевести их на амбулаторное лечение, но попросил «очень индивидуально» относиться к каждому такому случаю.
По данным правительства республики, к четвергу в Карелии подтверждены 13 886 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 388 случаев. Выздоровели 7563 человека, скончались – 94. Смертность в регионе составляет 15,3 случая на 100 тысяч населения. Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 — 32%.