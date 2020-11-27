С 23 ноября по 13 декабря во всех школах Ленобласти проходят уроки по нейронным сетям и коммуникациям.

В Выборгской гимназии для учащихся седьмых классов провели урок по работе с нейросетями. Об этом сообщает сайт правительства Ленинградской области.

Такие занятия проходят во всех школах региона с 23 ноября по 13 декабря. На них преподаватели показывают учащимся, как научить нейросеть распознавать лица и после использовать это при разработке приложений. Школьники младших классов упражняются в построении алгоритма рекомендации друзей для соцсетей, учащиеся старших классов уже пробуют создавать собственные приложения с помощью нейросетей.

Как отметил и.о. председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков, такие занятия помогают ребятам больше узнать о привычных соцсетях и, возможно, выбрать подходящую им IT-профессию.