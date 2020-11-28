В Ленобласти появился маршрут по территории усадьбы писателя Толстого

Новая туристическая тропа проходит по территории бывшей усадьбы писателя графа Алексея Толстого «Пустынька» в Тосненском районе Ленинградской области.

Главная достопримечательность маршрута – Саблинские пещеры. В одной из них, Левобережной, организована «Зеркальная экспозиция» – воссозданные под видом отражения в зеркале интерьеры усадьбы «Пустынька» и приусадебный парк.

Туристический маршрут организован общественной организацией «Сохранение природы и культурного наследия». Деньги на проект выделены в виде гранта от областного комитета по туризму.