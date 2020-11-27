Предпринимателей-ремесленников в Ленобласти становится все больше

На сегодняшний день в Ленобласти зарегистрировано 260 ремесленников-бизнесменов, из них 40 — самозанятые. Для сравнения: в 2019 было 160 предпринимателей-мастеров, а в 2018 году — 136.

В этом году 41 предприниматель получил субсидии из бюджета Ленобласти на компенсацию затрат. Общая сумма поддержки составила 12,2 млн рублей. Помимо этого, в регионе разработан бренд “Создано в Ленинградской области” , а также создан каталог изделий народно-художественных промыслов и ремесел.

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