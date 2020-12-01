В Петербурге за сутки выявили 3 697 новых случаев COVID-19

В Петербурге 1 декабря зафиксировали 3 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в городе зафиксировано 129 604 зараженных, при этом полностью выздоровели 73 191 человек. Умерло — 5 517. В общей сложности за последние сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19. Общее число заболевших — 2 322 056.

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 211 человек. Общее число заболевших – 17 159. Выздоровели – 11 278 человек. Более подробный список населенных пунктов, где выявили новых зараженных, по ссылке.