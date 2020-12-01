О пушистых питомцах по-прежнему продолжают заботиться сотрудники музея.

Коронавирусная пандемия не сильно повлияла на жизнь пушистых обитателей Эрмитажа. Как пишет «Петербургский дневник», об эрмитажных котах продолжают заботиться как сотрудники, так и посетители музея — у некоторых питомцев появились свои меценаты.

«О котах мы не перестаем заботиться. Даже в марте успели провести День эрмитажного кота. Один из жителей Франции даже завещал нашим котам небольшое наследство», — рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский, выступая на пресс-конференции 1 декабря.

Всем желающим взять опеку над питомцами Пиотровский посоветовал обратиться в Отдел развития музея — там подробно расскажут, как это сделать.