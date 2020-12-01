Француз завещал небольшое наследство котам из Эрмитажа

Автор: Анастасия Щербакова
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О пушистых питомцах по-прежнему продолжают заботиться сотрудники музея.

Коронавирусная пандемия не сильно повлияла на жизнь пушистых обитателей Эрмитажа. Как пишет «Петербургский дневник», об эрмитажных котах продолжают заботиться как сотрудники, так и посетители музея — у некоторых питомцев появились свои меценаты.

Француз завещал небольшое наследство котам из Эрмитажа Эрмитаж, француз, наследство, коты
Француз завещал небольшое наследство котам из Эрмитажа Эрмитаж, француз, наследство, коты
Француз завещал небольшое наследство котам из Эрмитажа Эрмитаж, француз, наследство, коты
Француз завещал небольшое наследство котам из Эрмитажа Эрмитаж, француз, наследство, коты
«О котах мы не перестаем заботиться. Даже в марте успели провести День эрмитажного кота. Один из жителей Франции даже завещал нашим котам небольшое наследство», — рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский, выступая на пресс-конференции 1 декабря.

Всем желающим взять опеку над питомцами Пиотровский посоветовал обратиться в Отдел развития музея — там подробно расскажут, как это сделать.

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