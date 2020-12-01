Московский планетарий сообщил об ожидаемых в декабре астрономических событиях.

В Московском планетарии рассказали, какие астрономические события жители Земли смогут наблюдать в декабре текущего года. Так, этот месяц удивит полным солнечным затмением, которое должно произойти 14 декабря, и двумя метеорными потоками — Геминиды и Урсиды.

«Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке», — говорится на сайте планетария.

Что касается звездопадов, то пик активности Геминиды придется на ночь 15 декабря, пик активности Урсиды — на 23 декабря.