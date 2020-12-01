Следственный комитет провел обыски в организации.

СК и ФСБ провели обыск в Ленавтодоре. Замгендиректора Ленавтодора Банникова задержали по подозрению в получении взятки на 3,3 млн рублей. Следственный комитет также провел обыск в доме Банникова. Изъяли документы и электронные носители, которые могут быть полезны в деле.

Следствие подозревает, что в сентябре Банников сговорился с директором “Пригородного ДРСУ №1” Молчановым о содействии в заключении договора на ремонт дороги за 39,6 млн. Выбор пал на дорогу “Осиновая Роща — Магистральная” во Всеволожском районе.

Молчанова ранее отправили по домашний арест из-за того, что он взял в качестве взятки Мерседес Е220D, сообщает 47news.