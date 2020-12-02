«Приближает старость»: биолог из США предупредила о последствии коронавируса

Одним из последствий перенесённого COVID-19 может стать преждевременное старение организма, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, одним из последствий коронавируса может стать преждевременное старение, это может затронуть даже перенёсших COVID-19 в лёгкой форме.

Баранова отметила, что об этом свидетельствую результаты исследования врачей, которые были опубликованы в ноябре. Медики работали с пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию в умеренной и лёгкой форме.

Как отметила биолог, у 70% таких заражённых наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Однако, как подчеркнула Баранова, главной патологией была не сердечная, а в основном жировой гепатоз, при котором страдает печень, и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Подобные диагнозы ставят людям в возрасте 60 лет, а у переболевших COVID-19 — в 40.

Специалист добавила, что коронавирус «забирает ресурсы и приближает старость».

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По мнению профессора, необходимо провести больше таких исследований для подробного изучения всех последствий коронавируса. Она предложила брать больше анализов у вылечившихся коронавирусных больных и детально их изучать.