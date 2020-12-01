В Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ограничения по COVID-19

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. В частности, они затронут работу кинотеатров и театров.

Теперь наполняемость концертных залов, театров и кинотеатров не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение: мероприятия, на которые билеты были проданы до 18 ноября. Ранее ограничения позволяли наполнять залы на 50%. Также продолжает действовать запрет на продажу билетов без указания зрительского места.

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За последние сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 3 697 человек, общее число заболевших — 129 604, выздоровело — 73 191 человек. Умерло — 5 517.