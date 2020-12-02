В Санкт-Петербурге в мебельном магазине на Кантемировской произошел пожар

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21:10 на Кантемировской улице.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в короткие сроки. Отмечается, что огонь разгорелся под потолком на втором этаже.

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На настоящий момент информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.