В Санкт-Петербурге в мебельном магазине на Кантемировской произошел пожар

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Pojary
Источник: Наталья Паскаренко/vk.com/mchs_st.peterburg

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21:10 на Кантемировской улице.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в короткие сроки. Отмечается, что огонь разгорелся под потолком на втором этаже.

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30.11.2020 114

На настоящий момент информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего будет проведена проверка.

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