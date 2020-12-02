В Ленобласти по программе капремонта за год обновил 695 домов

В регионе завершено почти 75% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированных на 2020 год.

«Важно, что на все работы в рамках капитального ремонта подрядчик предоставляет 5-летнюю гарантию», — отметила первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Кайянен.

Фонд капитального ремонта Ленобласти готовится к завершению работ, запланированных на 2020 год. Всего в краткосрочном плане-2020 — 695 многоквартирных домов и 1247 видов работ ( 1050 строительно-монтажных и 197 — проектно-сметных). 932 вида работ полностью завершены.

Напомним, в Ленинградской области полностью завершены работы по капремонту сетей теплоснабжения и замене лифтов, которые были запланированы на 2020 год.

Вам будет интересно В Ленобласти повысят тарифы на капремонт В 2021 году ежемесячный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов повысится на 4 %. Об этом сообщил журналистам издания 47news... 18.11.2020 172

Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.