Фермеры Сланцевского района увеличивают поголовья скота благодаря господдержке

Пять фермеров района приобрели 114 голов животных в рамках программ «Агростартап» и «Ленинградский гектар».

В 2020 году фермеры Сланцевском района, занимающиеся мясным скотоводством, получили гранты на сумму около 15 млн рублей. Средства пошли на покупку племенного поголовья, закупку техники и оборудования для кормопроизводства и строительство навесов для кормов. Сейчас завершается поставка молодых телочек и быков пород блэк ангус, герефордов, шароле в хозяйства. Большинство животных закупил кооператив «ФЕРМЕРТОРГ».

Ожидается, что по итогам 2020 года производство говядины в Ленобласти составит 29 тыс. тонн, мясное поголовье скота — более 6 тыс. голов.

Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

В программу «Ленинградский гектар» вошли три территории площадью 9,9 Га в Бокситогорском районе, 20,1 Га в Лодейнопольском районе, 17,9 Га в Подпорожском районе, 10,9 Га в Сланцевском районе. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и «подъемные» до трех миллионов рублей на развитие бизнеса. Всего в программе планируется задействовать до 14 000 га земли. В бюджете региона 2020 год на реализацию «Ленинградского гектара» заложено 60 млн рублей.

Напомним, что о запуске в регионе «Ленинградского гектара» стало известно в конце января 2019 года на выездном заседании правительства Ленобласти в Выборге. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.