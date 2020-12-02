Воры получили условные сроки за кражу 700 тонн дизтоплива в Ленобласти

В период с мая по июль 2017 года пятеро злоумышленников выкачали 700 тонн дизельного топлива из нефтепровода во Всеволожском районе Ленинградской области.

Нефтепродукты грузили в цистерну, на тягаче доставляли в поселок Шушары и продавали 40-летнему владельцу автозаправок. Врезка в нефтепровод располагалась в пяти километрах от деревни Ексолово.

Всеволожский городской суд 1 декабря 2020 года приговорил пятерых злоумышленников к условным срокам в 4-6 лет. Также подсудимые должны вернуть «Транснефть-Балтике» 25,6 млн рублей.