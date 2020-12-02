В Выборгском районе построят новую поликлинику

Александр Дрозденко подписал постановление о начале строительства новой поликлиники в Южном микрорайоне Выборга.

Проект будущего социально значимого объекта примечателен тем, что теперь нет необходимости оформлять отдельные контракты на каждый из этапов работы. Проект будет возводиться «под ключ», что ускорит темпы строительства и подготовки документации.

В начале 2021 года подготовят документы для проведения конкурса, а уже в апреле начнется проектирование и первые строительные работы.

По проекту, объект будет рассчитан на территорию, где проживает около 45 тысяч человек. За один рабочий день поликлиника сможет принимать 380 пациентов.