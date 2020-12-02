В России появится три новых вида гриппа

Директор НИИ гриппа предупредил петербуржцев о появлении трех новых штаммов гриппа.

Дмитрий Лиознов заявил, что жители России в этом году могут подвергнуться атаке стразу четырех штаммов гриппа. Три из них – новые. Последнюю похожую ситуацию фиксировали 10 лет назад.

Вирусолог заверил, что это нормальная практика — вирус мутирует каждый сезон.

«Однако к трём новым возбудителям у человека нет иммунитета. Он мог выработаться, например, в прошлом году, но тогда таких штаммов не было. Поэтому так важно пройти вакцинацию», — отметил эксперт.

Напомним, что массовая вакцинация от гриппа продлится в Петербурге до середины декабря.