Валютного контрабандиста с чемоданом денег задержали в Пулково

Мужчина пытался вывезти почти 7 млн в рублях в другую страну.

По информации пресс-службы Пулковской таможни, сотрудники аэропорта задержали мужчину, который пытался вывезти из страны 90 тысяч долларов. Отмечается, что контрабандист не задекларировал деньги.

В пресс-службе сообщили, что в соответствии с примечанием к статье 200.1 УК России, мужчину могут либо оштрафовать, либо ограничить свободу на 4 года.

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Сотрудники Пулковской таможни проводят необходимые процессуальные действия.