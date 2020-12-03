Валютного контрабандиста с чемоданом денег задержали в Пулково

Мужчина пытался вывезти почти 7 млн в рублях в другую страну.
По информации пресс-службы Пулковской таможни, сотрудники аэропорта задержали мужчину, который пытался вывезти из страны 90 тысяч долларов. Отмечается, что контрабандист не задекларировал деньги.
В пресс-службе сообщили, что в соответствии с примечанием к статье 200.1 УК России, мужчину могут либо оштрафовать, либо ограничить свободу на 4 года.
Вам будет интересно
Незаконный вывоз табака пресекли сотрудники Кингисеппской таможни на таможенном посту Ивангород. Больше 390 пачек были спрятаны в трех пустых вагонах поезда,...
17.11.2020 213
Сотрудники Пулковской таможни проводят необходимые процессуальные действия.