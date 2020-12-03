В Ленобласти выявили 210 новых случаев COVID-19 на 3 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 17 578 человек. Выздоровели – 11 934 человека.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалево (+1), Ефимовский (+2).

Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Сумино (+1),Курск (+1), Реполка (+1), Чирковицы (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+2), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Лопино (+1).

Всеволожский район: Мурино (+11), Всеволожск (+18), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+3), Бугры (+5), Агалатово (+4), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+16), Перово (+1), Селезнево (+1), Красный Холм (+1), Бородинское (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Суйда (+1), Кобралово (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+2), Большие Колпаны (+1), Черново (+1), Парицы (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Ополье (+1), Большое Кузёмкино (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+9).

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+2), Горы (+1), Приладожский (+1), Назия (+1), Мга (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Старая Слобода (+1), Рассвет (+2).

Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Рюмки (+1), Петровское (+2).

Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1), Пехенец (+1), Наволок (+1), Плоское (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+6), Важины (+2), Токари (+1).

Приозерский район: Приозерск (+5), Кривко (+1), Ромашки (+1), Бригадное (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+9).

Тихвинский район: Тихвин (+9), Цвылёво (+2).