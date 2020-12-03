Задержан голодный грабитель, отобравший продукты у дачника в Мшинской

Как сообщал ivbg.ru, 29 ноября на 61-летнего мужчину напали со спины, ударили по голове и отобрали продукты питания возле поселка Мшинская.
Подозреваемый в нападении задержан 1 декабря в садоводстве Красностроитель. Им оказался 46-летний безработный уроженец Всеволожска. За плечами задержанного 11 судимостей за кражи, угон, разбои, хранение и распространение наркотиков.
Подозреваемый гостил на даче у родственников. Их участок находился по соседству с участком жертвы ограбления.
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