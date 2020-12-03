Жителя Бокситогорска ищут за убийство пенсионерки – труп с порезанной шеей нашли в ванной

Как сообщал ivbg.ru, в рамках возбужденного 2 декабря в Бокситогорске уголовного дела об убийстве разыскивается 41-летний местный житель. Стали известны подробности.

Мужчину подозревают в убийстве 60-летней женщины. Родственники не могли дозвониться до нее в течение трех дней. Труп женщины нашли в ванной квартиры дома, расположенного на улице Красных Следопытов в Бокситогорске.

По предварительным данным, смерть наступила от удара колюще-режущим предметом в область шеи.

Если вы узнаете мужчину на фото, разумным решением будет позвонить по телефону 02 или в полицию Бокситогорского района: +7 813 669-10-06, +7 813 662-13-02.