Жителя Бокситогорска ищут за убийство пенсионерки – труп с порезанной шеей нашли в ванной

Как сообщал ivbg.ru, в рамках возбужденного 2 декабря в Бокситогорске уголовного дела об убийстве разыскивается 41-летний местный житель. Стали известны подробности.
Мужчину подозревают в убийстве 60-летней женщины. Родственники не могли дозвониться до нее в течение трех дней. Труп женщины нашли в ванной квартиры дома, расположенного на улице Красных Следопытов в Бокситогорске.
По предварительным данным, смерть наступила от удара колюще-режущим предметом в область шеи.
Если вы узнаете мужчину на фото, разумным решением будет позвонить по телефону 02 или в полицию Бокситогорского района: +7 813 669-10-06, +7 813 662-13-02.
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