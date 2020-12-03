Туристов просят не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год — вице-губернатор

Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

«Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году… Мы говорим гостям — давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал журналистам Евгений Елин, отвечая на вопрос о вводимых на период праздников ограничений по работе общепита, точек досуга и развлечений.