Туристов просят не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год — вице-губернатор

Власти города просят туристов воздержаться от посещения Санкт-Петербурга на Новый год из-за коронавируса, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
«Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году… Мы говорим гостям — давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», — сказал журналистам Евгений Елин, отвечая на вопрос о вводимых на период праздников ограничений по работе общепита, точек досуга и развлечений.
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