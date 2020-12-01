Водный туристический маршрут пройдет от Ладожской крепости до Лодейного поля

По маршруту Вещего Олега туристы смогут пройти на средневековых ладьях

Новый туристического водный путь — от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля разрабатывается в рамках историко-культурного проекта «Чистая вода» на средства гранта Ростуризма. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции.

Презентация проекта состоится 5 декабря на территории крепости в Старой Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа «Погружение в историю», где желающие смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также увлекательная экскурсия по древней крепости.

Отметим, что на деревянной ладье, сделанной по образцу эпохи раннего Средневековья, команда Клуба исторической реконструкции «Морская дружина Рус» уже преодолела более 20 километров по Ладожскому озеру до острова Большой Чёрный. Именно «Морская дружина Рус» является автором проекта «Чистая вода».

Главная цель походов ─ развитие историко-патриотического и событийного туризма в Ленобласти и морской исторической реконструкции. Участники дружины сами строят ладьи, участвуют в исторических фестивалях и реконструкциях в Выборге, Старой Ладоге и Приозерске, устраивают мастер-классы для детей, театрализованные представления и отмечают праздники в древнерусских традициях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Выборгский проект туристического рекреационного кластера «Варяжское море», который предполагает организацию сети пеших, вело и водных туристических маршрутов вышел в финал Всероссийского конкурса.