Здоровья и окончания пандемии просят у Деда Мороза

Здоровья и скорейшего окончания пандемии просят в письмах Деду Морозу в этом году, сообщила руководитель почтового отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталья Медведкова.

«Сейчас все чаще стали писать, чтобы Дед Мороз не болел, стало больше пожеланий здоровья всем и чтобы пандемия закончилась», — рассказала Медведкова.

По ее словам, на 1 декабря почта Деда Мороза получила более 3,8 миллиона писем.

«Сейчас мы получаем от 900 до 3 тысяч писем в день, обычно основной поток идёт ближе к концу декабря», — сказала собеседница.

На почте Деда Мороза замечают, что в этом году практически в два раза выросло число заказных писем, люди хотят точно знать, что их послание дошло.

«Чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO и куклы LOL, также популярна крупная техника: синтезаторы, велосипеды, гироскутеры, недавно к желаемым подаркам прибавились пижамы кигуруми и акула из IKEA», — сказала Медведкова.

Вам будет интересно Жители Ленобласти встретят Новый год с пихтами Фразера Delivery Club запустил доставку ёлок вместе с сервисом «Ёлки от Варламова». Благодаря Delivery Club жители Ленобласти смогут заказать себе на Новый... 02.12.2020 132

Взрослые, по наблюдению почтовой службы Деда Мороза, примерно в пропорции 50 на 50 пишут о материальных и нематериальных желаниях. Из желаемых благ, добавляет руководитель почты, традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.