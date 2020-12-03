Ленинградский областной симфонический оркестр приглашает на свой День рождения

Свой день рождения оркестр «Таврический» отметит 5 декабря на открытой репетиции во Дворце искусств Ленинградской области.

В этом году день рождения оркестра пройдёт на репетиции на сцене Дворца искусств Ленинградской области. В честь праздника зрители смогут побывать в закулисье и посмотреть репетицию симфонического оркестра в прямом эфире 5 декабря в 20.00 на странице оркестра в социальной сети ВКонтакте.

5 декабря на сцене бывшего Дома культуры им. М. Горького соберутся давние друзья и коллеги оркестра: прима Мариинского театра Ольга Пудова, солистка Большого театра, Мариинского и Михайловских театров Олеся Петрова, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, хор Санкт-Петербургского государственного университета и дирижёр Эдуард Кротман.

Напомним, что музыканты сняли два видеоролика: фрагмент из 1-й части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича и «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна — причем, среди инструментов встречались даже кастрюли, а музыканты сами пускались в процессе в пляс. Ролики записаны с целью собрать денежные средства медикам Ленобласти, работающим с COVID-19.

Музыканты оркестра надеются, что их совместная работа #ЛенинградскаясимфонияПобеды послужит важным и необходимым примером социальной ответственности для других людей. Реквизиты для помощи медика 47 региона опубликованы в группе оркестра.