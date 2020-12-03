Список Кохал: почему расчленение Картрайта расследуют 5 месяцев, и все равно ничего не ясно

Как вы, возможно, слышали, в Санкт-Петербурге убили и расчленили рэпера, известного как Энди Картрайт (в миру – Александр Юшко).

Его предположительно расчленила его супруга Марина Кохал. Она же постирала его внутренние органы. Она же вела видеоблог, в котором обсуждала серийных убийц, изучала их истории жизни и особенности психики.

Вот список вещей из описи следствия после обыска в квартире Картрайта и Кохал:

разделочная доска;

молоток;

кухонный нож;

ножовка;

справочник по анатомии человека;

фрагменты тела Юшко.

Ну, тут Кохал задерживают. Согласитесь, перечень – как из дурного фильма ужасов. Признание в расчленении имеется. Да и список запросов девушки в Интернете довольно занятный – она гуглила информацию о лекарстве от диабета, а затем еще и купила его:

НовоРапид ФлексПен (13 и 24 июля – по 2 запроса).

АО «Петербургские Аптеки» 426 рублей.

Список из занятного превращается в мрачный, если: 1) вспомнить, что на теле Картрайта есть след от укола; 2) знать, что никто из семьи фигурантов дела не страдал диабетом.

А вот заметки Кохал в телефоне. Список взят из telegram-канала Mash на Мойке. Рекомендуем, он весьма занятен.

Как вы можете заметить, Кохал изучила размер морозильной камеры, напомнила себе, что нужно постирать футболки, шторы и сжечь тряпки. Узнала, куда смотрят камеры и как они работают. Но, главное: спросила себя, «как остаться на свободе с сыном» и «что будет с мамой»?

Но просто задержать – разве это дело? Важно доказать вину. А с этим у следствия наметились проблемы – дело расследуют уже пять месяцев. Его бэкграунд и продолжительность делают его одним из самых необычных и запутанных в 2020 году.

А дело в том, что ряд органов Картрайта так и не нашли. Селезенка, желчный, кишечник, желудок и ряд других. Без них специалисты и не могут определить, какие вещества прошли через организм убитого. Поэтому экспертиза длится так долго.

Да, Марина Кохал все это время в статусе обвиняемой, и она действительно может избежать наказания. Да, следствие буквально топчется на месте – на руках много фактов, но накрепко связать их с Кохал возможности нет. Пока что. До встречи в 2021 году.