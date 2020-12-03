На дорогах России с начала 2020 года погибли 435 детей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГИБДД Владимира Кузина.

По его словам, несмотря на снижение показателей аварийности в 2020 году, состояние аварийности с участием детей – острая проблема. С начала текущего года зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В них погибли 435 детей. А 15 601 ребенок ранен.

Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось в 2020 году на 16,2% по сравнению с 2019 годом. Количество погибших в авариях детей уменьшилось на 9,9%. Количество раненых – на 16,1%.