Фото: несанкционированную свалку ликвидировали в Выборге

В Выборге ликвидировали несанкционированную свалку у заброшенных гаражей по улице Путейской. Вывезено более 1300 кубических метров мусора.

Для ликвидации свалки привлекалась техника, однако тракторы и самосвалы могли проехать не везде. В этом случае мусор убирали рабочие с помощью лопат. Ранее был убран мусор у нефтебазы на Батарейной горе.

Таким же образом будут ликвидированы свалки в Стартовом, Волейбольном, Гаражном проездах, а также на Приморское шоссе. По предварительным расчетам, это еще 3300 кубических метров мусора.