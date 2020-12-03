Фото: несанкционированную свалку ликвидировали в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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В Выборге ликвидировали несанкционированную свалку у заброшенных гаражей по улице Путейской. Вывезено более 1300 кубических метров мусора.

в Выборге
в Выборге
в Выборге

Для ликвидации свалки привлекалась техника, однако тракторы и самосвалы могли проехать не везде. В этом случае мусор убирали рабочие с помощью лопат. Ранее был убран мусор у нефтебазы на Батарейной горе.

Таким же образом будут ликвидированы свалки в Стартовом, Волейбольном, Гаражном проездах, а также на Приморское шоссе. По предварительным расчетам, это еще 3300 кубических метров мусора.

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03.12.2020 37
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