Специалисты назвали два «полюса» коронавирусной пандемии — от covid-диссидентства до откровенно надуманных слухов.

За время коронавирусной пандемии страна невольно разделилась на два разных полюса: помимо тех граждан, которые адекватно относятся к угрозе, соблюдая все ограничения, появились так называемые covid-диссиденты, полностью отрицающие опасность вируса. Им в противовес появились и те, кто «сгущает краски» всевозможными домыслами и слухами. Об этом пишет «online47».

По мнению экспертов, опасность представляют и те, и другие: так называемые «кликуши» лишь нагнетают обстановку и пугают других граждан, а covid-диссиденты ставят под угрозу свою безопасность, а также здоровье своих родных и близких.

Ситуацию прокомментировала глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк. Она подчеркнула, что сейчас обстановка с коронавирусом трудная, но управляемая, поэтому поводов для ужасающих домыслов нет.

«Вопрос ковид-диссидентства в большинстве случаев заканчивается ровно тогда, когда заболевает либо сам человек, либо его ближайшее окружение. Причём чем больше тяжесть заболевания, тем быстрее люди понимают, что всё-таки соблюдение мер безопасности сегодня крайне необходимо», — резюмировала она, говоря о тех, кто не верит в опасность инфекции.